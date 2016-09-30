هاني رمزي يشيد بالموسم الرابع لـ «تياترو مصر»

أشاد النجم هاني رمزي، بالموسم الرابع من “تياترو مصر”، والذي إنطلقت فعالياته مساء أمس الخميس، على مسرح جامعة مصر .

وقال رمزي، إنه أعجب بفكرة العروض التي قدمت من خلال مسرحيتي “المدرسة كملت” و “جراند أوتيل”، مشيراً إلى أن الضحك من القلب هو ما يميز “تياترو مصر”، داعياً الجمهور على الحضور بشكل سريع لمشاهدة باقي العروض التي يتألق فيها النجميين بيومي فؤاد وهالة فاخر .

يذكر أن، النجوم الذين حضروا للمشاركة في أولى العروض كل من “هاني رمزي، المخرج أحمد نور، ودينا فؤاد”، وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع .

العمل من بطولة النجمين بيومي فؤاد وهالة فاخر، بالإضافة لنجوم برنامج نجم الكوميديا وهم محمود تركي وميزو ومينا، كما يشارك أبطال الجيل الثاني من العروض المسرحية مثل صلاح الدالي، وأحمد يوسف ووليد الفولي، ومي دياب وعدد من الشباب.

“تياترو مصر”، من إنتاج شركة فيردي، وإخراج محمد جبر، ويذاع حصريا على قناة “الحياة” الفضائية.