القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كمية من البانجو داخل سيارة ملاكى بالوراق

تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط 3 عاطلين، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو بالوراق، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

أحداث واقعة ضبط المتهمين بدأت أثناء متابعة ضباط مباحث الجيزة للحالة الأمنية، فاشتبهوا فى 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى، وبإيقافهم لتفتيش السيارة عثر بحوزتهم على كمية من مخدر البانجو.

حرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.