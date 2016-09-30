وزير التنمية المحلية يحضر منتدي «مؤشر جودة الحياة في الريف المصري» بالغردقة‎

مراسل«ONA»:

بدأت بأحد فنادق الغردقة، أعمال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر”مؤشرجودة الحياة في الريف المصري”، بمشاركة الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر ، والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، والدكتور أيمن محمد عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية ، واللواء أبو بكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء والدكتور جمال شيحة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصري بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد وزير التنمية المحلية، علي أهمية المنتدى، حيث أنه يناقش أحد أهم المشكلات التي تواجه الريف المصري في الفترة الحالية وهي تحول القرية من منتجه إلي مستهلكه والتي تعد من أخطر المشاكل في الوقت الحالي.

وأشار الوزير الي ضرورة وضع توصيات حقيقية لإيجاد فرص عمل لأبناء الريف و نشر وسائل الوعي بأهمية المحافظة علي الحياة الريفية في المجتمع المصري.

وأضاف “بدر” أن تنمية المناطق والقرى الزراعية من أهم توجهات الدولة لإعادة بناء الحياة المصرية الريفية من جديد، مشيرًا الي أن الدولة تسعي في الوقت الحالي لإنشاء مناطق صناعية جديدة في الصعيد والذي من شأنه زيادة فرص التنمية المستدامة فيها .

> وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري ومدير البحوث ، إن المنتدى يهدف إلى مواصلة الاستفادة من المعلومات الجيدة التي وفرها وأتاحها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى دفع التنمية وتدعيم صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي ومنها بيانات المسح الشامل لخصائص الريف المصري و أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن تخطيطه وبالتالي لا يمكن تحسينه.

ينظم المنتدى المركز المصري للدراسات الاقتصادية و يهدف إلى تصنيف القرى وتحديد احتياجاتها داخل محافظات مصر وبين المحافظات بعضها البعض لتحديد الأولويات وبيان أولوية الصعيد في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع خطط عمل تسترشد بها الجهات الحكومية المسئولة والجهات المهتمة بالمسئولية الاجتماعية ما يؤدي إلى تعظيم الأثر الايجابي على المواطن المصري.

وتستمر فعاليات المنتدى على مدار ثلاثة أيام تضم خلالها عشرة جلسات يناقش بها عدة محاور أهمها “مؤشر جودة الحياة في الريف المصري ، الجهود المحلية لتحسين جودة الحياة في الريف المصري ” الصحة والبيئة والتعليم والإسكان والثقافة والبنية التحتية والطرق والنقل والمواصلات والطاقة ” .