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بدء موسم السياحة الشتوية بموانى البحر الأحمر بوصول 100سائح لميناء سفاجا

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بدء موسم السياحة الشتوية بموانى البحر الأحمر بوصول 100سائح لميناء سفاجا بدء موسم السياحة الشتوية بموانى البحر الأحمر بوصول 100سائح لميناء سفاجا

أرشيفية

قال ملاك يوسف، المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، ان موسم السياحة الشتوية قد بدأ مبكرًا بموانى الهيئة، و ذلك من خلال استقبال ميناء سفاجا اليوم السفينة السياحية The World و على متنها 100 سائح و 264 طاقم من جنسيات أمريكية و إنجليزية قادمة من العقبة، و ذلك لزيارة المعالم الاثرية بمدينتى الأقصر و أسوان و زيارة متحف الأحياء المائية و التمتع بالمناظر الطبيعية بالغردقة.

وشدد اللواء هشام أبو سنه، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر على إنهاء كافة إجراءات الجوازات على متن السفينة و استقبالهم بصالات الوصول الجديدة، وذلك لإنهاء إجراءات التفتيش و الجمارك، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات العاملة بالميناء لتقديم كافة التسهيلات و سرعة إنهاء الاجراءات، وتم التنبيه على الشركات و التوكيلات الملاحية لتوفير اتوبيسات مكيفة لنقل السائحين من داخل الميناءأ برفقة سيارات شرطة السياحة لاستكمال جولاتهم و اظهار الميناء بمظهر لائق لجذب المزيد من السفن السياحية.

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