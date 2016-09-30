بدء موسم السياحة الشتوية بموانى البحر الأحمر بوصول 100سائح لميناء سفاجا

قال ملاك يوسف، المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، ان موسم السياحة الشتوية قد بدأ مبكرًا بموانى الهيئة، و ذلك من خلال استقبال ميناء سفاجا اليوم السفينة السياحية The World و على متنها 100 سائح و 264 طاقم من جنسيات أمريكية و إنجليزية قادمة من العقبة، و ذلك لزيارة المعالم الاثرية بمدينتى الأقصر و أسوان و زيارة متحف الأحياء المائية و التمتع بالمناظر الطبيعية بالغردقة.

وشدد اللواء هشام أبو سنه، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر على إنهاء كافة إجراءات الجوازات على متن السفينة و استقبالهم بصالات الوصول الجديدة، وذلك لإنهاء إجراءات التفتيش و الجمارك، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات العاملة بالميناء لتقديم كافة التسهيلات و سرعة إنهاء الاجراءات، وتم التنبيه على الشركات و التوكيلات الملاحية لتوفير اتوبيسات مكيفة لنقل السائحين من داخل الميناءأ برفقة سيارات شرطة السياحة لاستكمال جولاتهم و اظهار الميناء بمظهر لائق لجذب المزيد من السفن السياحية.