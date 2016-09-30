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جسر مصر للطيران الجوى يواصل نقل الحجاج من المدينة المنورة حتى الأحد

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جسر مصر للطيران الجوى يواصل نقل الحجاج من المدينة المنورة حتى الأحد جسر مصر للطيران الجوى يواصل نقل الحجاج من المدينة المنورة حتى الأحد

>كتب أحمد حمادة

قال الطيار شريف عزت رئيس شركة للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة لا تزال مستمرة فى تسيير رحلاتها لعودة ضيوف الرحمن من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينه المنورة.

 

 وتابع عزت، أنه من المتوقع أن تصل غداً السبت 5 رحلات جوية من مطار المدينة المنورة، لعودة750حاجاً من حجاج قرعة القاهرة، وبعثات وزارتى الداخلية والأوقاف، فضلاً عن حجاج ترانزيت بعض المدن والعواصم مثل لندن وباريس وأخيراً دار السلام، بالإضافة إلى حجاج شركات السياحة والأفراد.

وأكد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن مصر للطيران تمكنت من عودة معظم أفواج الحج من جمعيات التضامن الاجتماعى، ورحلات خاصة لنقل حجاج دولتى فلسطين ومالى، وكذلك الهيئات والجهات الحكومية، مضيفاً أن الشركة لا تتوانى فى خدمة عملائها، وعودتهم إلى أرض الوطن، وذلك من خلال جسرها الجوى المستمر من مطار المدينة المنورة، والذى شهد حتى اليوم عودة 31 ألف حاج على متن 121 رحلة جوية غادرت من المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولى، مؤكدا على استمرار تسيير المزيد من الرحلات حتى يوم الأحد القادم الموافق 3 أكتوبر، والذي سيشهد الختام الفعلى لموسم حج هذا العام 1437هـ/2016م.

 

 


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