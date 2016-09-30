القبض على المتهم الرئيسى بواقعة غرق مركب الهجرة غير الشرعية فى رشيد

نجح ضباط مصلحة الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد أول وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام وبرئاسة اللواء خالد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمنطقة وسط الدلتا من ضبط المتهم الرئيسى فى غرق مركب رشيد، والذى راح ضحيته 203 شخصًا حتى الآن، وهو أحد أباطرة الهجرة غير الشرعية.

وكان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث يفيد بتمكن فريق من ضباط مباحث البحيرة بالاشتراك مع ضباط مصلحة الأمن العام، برئاسة اللواء خالد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمنطقة وسط الدلتا وإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد أول وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام من ضبط " يوسف محمد محمد أبو سعده " الشهيرة بـ( يوسف باشا ) أحد أباطرة الهجرة غير الشرعية، والمتهم الرئيسى فى حادث غرق مركب رشيد ( مركب الموت )، والذى راح ضحيته 203 شخصًا حتى الآن، وذلك بمنطقة زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور وجارى تحرير محضر بالواقعة.