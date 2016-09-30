تشيع الجثمان الثامن من ضحايا مركب رشيد بمحافظة أسيوط‎

شيع المئات من أهالى قرية عرب العوامر، التابعة لمركز أبنوب بأسيوط مساء، الخميس، جثمان الضحية الثامنة من ضحايا مركب رشيد الغارق.

وكان محمود فاروق إبراهيم عبد الناصر، أحد المفقودين الغارقين بمركب رشيد للهجرة غير الشرعية قد عُثر عليه ضمن الركاب بثلاجة المركب التى تم انتشالها أمس، وتعرف عليه أهليته فجر اليوم، وعقب استخراج تصريح النيابة بدفنه لمسقط رأسه تم تسليمه لذويه وشيعوا جثمانه منذ قليل.

يذكر أن جثمان الفقيد، بقرية العوامر بمركز أبنوب هو الجثمان الثامن الذي ظهر ضمن 14 مفقود بمركزى أبنوب والفتح كضحايا للهجرة غير الشرعية على مركب رشيد، عقب تشييع جثامين كل من و “مايكل جمال داود” 16 سنة، و”نشأت مرزوق أيوب” 24 سنة، وعبدالظاهر أحمد حامد، وعثمان محمد على 18سنة، وآخرين بمركز الفتح بقرى مطير وبنى مر.

فيما يزال البحث جارى عن باقى المفقودين ومنهم “حسام محمد سلامة “، و”عمر سيد حامد ” و”أحمد منصور غيط عبدالحكيم” و”علاء عبدالمنعم قطب يسن”، وفقدان “عاطف عبدالعظيم حبيب”، و”مصطفى محمد منصور محمود وآخرين.