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استغلال المساحات الجديدة من الأراضي الزراعية بقرى الشب بالوادى الجديد

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استغلال المساحات الجديدة من الأراضي الزراعية بقرى الشب بالوادى الجديد استغلال المساحات الجديدة من الأراضي الزراعية بقرى الشب بالوادى الجديد

أرشيفية

قال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستغلال المساحات الجديدة من الأراضي الزراعية بقرى الشب جنوب واحة باريس، في زراعة محاصيل تدر عائدا كبيرًا لأصحابها، مشيرا إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يعمل حاليًا على جلب مستثمرين للتعاقد مع المزارعين للاتفاق على زراعة وشراء محاصيل معينة منهم.

وأكد عشماوي، أن هذه الخطوة سوف تسهل عملية زراعة وتسويق المحاصيل التي سيتم زراعتها في المنطقة، كما يساهم في التوسع فيها وزيادة الرقعة الزراعية وجلب العديد من السكان لهذه المنطقة المستصطلحة حديثا.

وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت توطين قرى الشب جنوب واحة باريس والبالغ عددهم أربع قرى جديدة تم الانتهاء من تسكين قرية منهم وجار العمل لتسكين ثلاث قرى أخرى عن طريق تسليم كل أسرة منزل وسبعة أفدنة زراعية.

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