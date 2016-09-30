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إنقاذ 11 شخصًا من الغرق إثر انقلاب سيارة بترعة في قنا‎

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إنقاذ 11 شخصًا من الغرق إثر انقلاب سيارة بترعة في قنا‎ إنقاذ 11 شخصًا من الغرق إثر انقلاب سيارة بترعة في قنا‎

ارشيفية

مراسل«ONA»:

تمكن أهالى قرية الشعانية بنجع حمادى، من إنقاذ 11 شخصًا من الغرق إثر انقلاب سيارة أجرة داخل الترعة بالقرية، وتم نقل المصابين لمستشفى نجع حمادى التكاملى.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بإنقلاب سيارة بترعة الشعانية بنجع حمادى .

وكشفت التحريات انقلاب سيارة أجرة بترعة الشعانية بنجع حمادى بسبب إختلال عجلة القيادة مما نتج عنها إصابة 11 شخصًا من مستقلى السيارة بعد قيام الأهالى بإنتشالهم من الترعة، وجارى البحث عن وجود أشخاص أخرين بالترعه من عدمه وتم نقل المصابين لمستشفى نجع حمادى التكاملى وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 

 

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