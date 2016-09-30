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وصول 1588 رأس عجول حية لميناء أبو طرطور‎

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وصول 1588 رأس عجول حية لميناء أبو طرطور‎ وصول 1588 رأس عجول حية لميناء أبو طرطور‎

أرشيفية

يستعد ميناء أبو طرطور اليوم، الجمعة، لاستقبال السفينة “النورس” وعلى متنها 1588 رأس عجول حية بوزن 2580 طنا قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية.

وتقوم لجنة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر البيطرى بسفاجا بفحص الشحنة ظاهريًا قبل نقلها لحجر بيطرى الغردقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة والتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وطرحها بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على جميع الجهات العاملة بالميناء باتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل السماح بالإفراج عن الشحنة.

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