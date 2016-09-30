مدرب فياريال: حصلنا على نقطة رغم الأداء السئ

قال فران إسكريبا، المدير الفني لفياريال الإسباني، عقب تعادل فريقه بنتيجة (1-1) أمام مضيفه ستيوا بوخارست الروماني في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الـ12 ببطولة دوري أوروبا لكرة القدم، أن فريقه قدم مباراة سيئة دون مبرر، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أهمية النقطة التي خرج بها الفريق.

وأشار إسكريبا عقب اللقاء "قدمنا مباراة سيئة دون مبرر. على الرغم من تقدمنا مبكرا في النتيجة، لم نستكع ابدا التأقلم على الملعب والأجواء وفي الشوط الثاني لم نشعر بالراحة الكافية لفرض أسلوبنا".

وأوضح "سيطرنا على اللقاء نسبيا في الشوط الأول ولكن في النصف الثاني لم نكن قادرين على لعب ثلاث أو أربع تمريرات بشكل سليم، باستثناء الجزء الأخير الذي خلقنا فيه بعض الخطورة".

وأقر المدرب بأن النقطة الإيجابية التي خرج بها اليوم هي عدم الخسارة "النقطة الإيجابية من اللقاء هي عدم تلقي خسارة لأننا أيضا لعبنا أمام منافس قوي وعنيد، كما رأينا. كنا نريد الفوز ولكن التعادل تركنا في وضعية جيدة للتفكير في التأهل، داما ما نكون قادرين على الفوز باللقاءات على ملعبنا".

وفي النهاية أكد أن الأداء السيئ الذي قدمه الفريق ليس بسبب التعديلات التي أدخلها على التشكيل الذي بدأ لقاء اليوم.

وبهذه النتيجة، ينفرد فياريال بصدارة الترتيب بأربع نقاط، بينما يحتل ستيوا بوخارست قاع الترتيب بنقطة وحيدة.