أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب فياريال: حصلنا على نقطة رغم الأداء السئ

Google+ Print
مدرب فياريال: حصلنا على نقطة رغم الأداء السئ مدرب فياريال: حصلنا على نقطة رغم الأداء السئ

قال فران إسكريبا، المدير الفني لفياريال الإسباني، عقب تعادل فريقه بنتيجة (1-1) أمام مضيفه ستيوا بوخارست الروماني في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الـ12 ببطولة دوري أوروبا لكرة القدم، أن فريقه قدم مباراة سيئة دون مبرر، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أهمية النقطة التي خرج بها الفريق.

وأشار إسكريبا عقب اللقاء "قدمنا مباراة سيئة دون مبرر. على الرغم من تقدمنا مبكرا في النتيجة، لم نستكع ابدا التأقلم على الملعب والأجواء وفي الشوط الثاني لم نشعر بالراحة الكافية لفرض أسلوبنا".

وأوضح "سيطرنا على اللقاء نسبيا في الشوط الأول ولكن في النصف الثاني لم نكن قادرين على لعب ثلاث أو أربع تمريرات بشكل سليم، باستثناء الجزء الأخير الذي خلقنا فيه بعض الخطورة".

وأقر المدرب بأن النقطة الإيجابية التي خرج بها اليوم هي عدم الخسارة "النقطة الإيجابية من اللقاء هي عدم تلقي خسارة لأننا أيضا لعبنا أمام منافس قوي وعنيد، كما رأينا. كنا نريد الفوز ولكن التعادل تركنا في وضعية جيدة للتفكير في التأهل، داما ما نكون قادرين على الفوز باللقاءات على ملعبنا".

وفي النهاية أكد أن الأداء السيئ الذي قدمه الفريق ليس بسبب التعديلات التي أدخلها على التشكيل الذي بدأ لقاء اليوم.

وبهذه النتيجة، ينفرد فياريال بصدارة الترتيب بأربع نقاط، بينما يحتل ستيوا بوخارست قاع الترتيب بنقطة وحيدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع