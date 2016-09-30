مؤتمر فينجر: عن احتمالية احتفاله بـ 25 سنة مع أرسنال أو الرحيل نهاية الموسم

"20 سنة من العمل مع أرسنال بالتأكيد أروع ما في حياتي، وهذا يظهر التزاما كبيرا مني ومن النادي ومن اللاعبين".. أرسين فينجر في مؤتمره الصحفي.

عقد أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الجمعة، قبيل مباراة الفريق مساء الأحد أمام بيرنلي.

فينجر تحدث عن مرور 20 سنة منذ توليه تدريب أرسنال، وعن مستقبله مع أرسنال وعرض الاتحاد الإنجليزي لتدريب منتخب إنجلترا.

قبل بداية المؤتمر الصحفي، كرم السير تشيبس كيزويك رئيس أرسنال، أرسين فينجر بتلك المناسبة، قبل أن يوزع فينجر بعض الأقلام على الصحفيين وطلب منهم كتابة أمور جيدة عن أرسنال..

وكل ما يلي على لسان فينجر في المؤتمر الصحفي..

"إنه لشرف عظيم أن أبقى هنا 20 عاما. فهذا يظهر التزام كبير من النادي واللاعبين تجاهي".

"أظهرنا خلال السنوات الماضية أننا يمكن أن نكون متكاتفين في النادي، ودائماً قادرين على أن نحارب معا نحو مستقبل أفضل".

"لدي العاطفة التي جعلتني أبقى هنا لسنوات طويلة، ولدي الطموح أيضا للفوز بكل البطولات، وأن يكون غدا أفضل من أمس لأرسنال".

"هل سأحتفل بـ 25 عام هنا؟ لا أعلم بصراحة، ولكني لا أستبعد أي شي لأنني، فأنا أريد العمل هنا، لكن ذلك قد ينتهي غدا... إنها قصة حب، وقصص الحب تتمنى لو أن تستمر مدى الحياة".

"حلمي أن أفوز بكل شيء، وأن أقدم كرة قدم مثاليه بكل مباراة، هذا هو ما أتمناه مع أرسنال".

"أما قراري بالرحيل أو البقاء، فسيكون بنهاية الموسم الجاري، فلقد رأيت أنني مازلت قادرا على تحقيق النجاح مع النادي، ولكن لن أتخذ قرار إلا نهاية الموسم".

"منتخب إنجلتار؟ نعم تلقيت عرضا منهم، وإن أصبحت يوما من الأيام مدرب حر وانفصلت عن أرسنال فلماذا لا أفكر في تولي الفريق؟ لكن قرار النهائي سيكون بنهاية الموسم كما قلت".

أرسين فينجر تحدث أيضا عن مباراة بيرنلي وتألق ثيو والكوت الملفت مؤخرا.

ويحتل أرسنال حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن توتنام في المركز الثاني و5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

فينجر قال ما يلي في مؤتمره عن المباراة المقبلة..

"الثلاثي أوليفيه جيرو، فرانسوا كوكيلين وأرون رامسي لن يكونوا جاهزين أمام بيرنلي، رامزي قد يعود بعد التوقف الدولي وجيرو ليس جاهزا بعد، أما كوكيلين فوردنا أخبار جيدة عنه بأنه في تحسن، لكنه لن يلحق بمباراة بيرنلي".

"ثيو والكوت يظهر شخصية وأداء رائعين مؤخرا. أنا متفهم حب الجمهور له حين يلعب بتلك الطريقة، وذلك لأنني أيضا أحبه حين يكون على تلك الوضعية".