توتي: سألت نفسي إن كنت يوما في حالة بدنية أفضل من تلك!

"خلال 25 سنة لعبت فيها كرة القدم، لم أشعر يوما أنني أفضل من حالتي الحالية بدنيا".. هكذا تحدث توتي ضاحكا عن مستواه الرائع في الأونة الأخيرة.

أسطورة روما الذي أتم عامه الأربعين قبل أيام شارك في المباراة كاملة أمام أسترا جيورجيو ببطولة الدوري الأوروبي. وخلال المباراة صنع ثلاثة أهداف لزملائه.

وعقب المباراة قال توتي في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "لقب لعبت بشكل جيد، لكن الأهم كان تحقيق الفوز وإظهار شخصيتنا للجميع بأننا قادرين على تقديم المستوى الأفضل".

وأضاف "نحن سعداء بالأداء، ولقد رددنا على المشككين بصورة جيدة عن ما يمكننا تقديمه".

توتي أتبع "إنتر ميلان خسر؟ لا نشغل بالنا سوى بفريقنا ولا نلتفت لنتائج الأخرين، الرد الأفضل يكون بتحقيق الأداء والنتيجة الجيدة، وهذا ما فعلنها وهذا أيضا ما يريده الجمهور ومدرب الفريق".

واسترتسل "أردنا إثبات أننا قائمة قوية ومتحدة، وإظهار ما يمكننا تقديمه، ونجحنا في ذلك".

وأتم "في شوط المباراة الأول أمام أسترا كنت أضحك مع نفسي بسبب الأداء الجيد الذي أقدمه، قلت لنفسي لا أظن أنني كنت في حالة بدنية أفضل من تلك خلال 25 سنة ألعب فيها كرة القدم، أنا الآن في حالة جيدة ولا أشعر بأي ألم بعد كل 90 دقيقة أخوضها كاملة".

ويستعد روما لمواجهة إنتر ميلان يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.