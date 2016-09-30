مؤتمر كلوب عن: وضع ساخو ومباراة سوانزي المختلفة عن الموسم الماضي

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول ثقته في جميع لاعبي الفريق مؤكدا أن لكل منهم أهميته الخاصة.

وفاز ليفربول في آخر 4 مباريات متتالية، ويتطلع للاستمرار في ذلك حين يحل ضيفا على سوانزي سيتي.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سوانزي سيتي: "في الموسم الماضي أجرينا العديد من التبديلات في الفريق بسبب ارتباطنا بمباراة الإياب أمام فياريال بالدوري الأوروبي، ونتج عن ذلك خسارة أمام سوانزي سيتي".

وأضاف "هذا الموسم كان لدينا أسبوعا كاملا للتدرب، ونحن لا نحتفل بالفوز لأسبوع لكن نحلل فيه الخصوم ونستعد لهم، ونحن الآن مستعدين لسوانزي".

كلوب أتبع "كل لاعبي الفريق مهمين للغاية والفيصل في المشاركة من عدمها هو قوة تدرب كل لاعب قبل المباريات".

وأوضح "لقد تحدثت مع مامادو ساخو، وعليه أن يعمل بجد مثله مثل باقي اللاعبين، نحن نهتم لأمره".

وأتم "بدايتنا في الدوري كانت رائعة، وأملنا أن نستمر على هذا النهج فيما هو قادم أمام سوانزي سيتي الفريق الجيد والذي يستحق هذا الموسم نقاط أكثر مما يملك قياسا بما قدمه".

ويستعد ليفربول لمواجهة سوانزي سيتي يوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.