​ضبط شخصين أثناء قيامهما بالحفر والتنقيب عن الأثار بمنزل بـ «أسوان»‎

​تمكنت وحدة مباحث مركز أدفو بأسوان، بالتنسيق مع شرطة السياحة والأثار من ضبط شخصين أثناء قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء مجدى موسى، إخطارًا من رئيس المباحث العميد محمود عوض يفيد بإحباط محاولة تنقيب عن الآثار داخل منزل شريف .ع.م بقرية كلح الجبل دائرة مركز أدفو، وبمداهمة الرائد أحمد بهاء بمباحث السياحة والأثار للمنزل تم العثور على حفرة عمقها نحو 6 متر بجوارها أدوات الحفر، وتم ضبط شخصين يقومون بعملية الحفر والتنقيب داخل المنزل.

وشكلت لجنة أثرية برئاسة محمد سعد كبير مفتشى الآثار بأدفو، ومفتش أثار غرب النيل أحمد بدوى لمعاينة الحفرة،وتحديد أثريتها من عدمه، وتحرر المحضر رقم 7040 إدارى مركز أدفو وجار العرض على النيابة.