نادي القضاة يدين محاولة اغتيال النائب العام المساعد: خسيسة لن تثنينا عن رسالتنا

أصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانا يدين فيه بشدة الحادث الإرهابي، الذي تعرض له النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز من محاولة اغتيال .

وأكد نادي القضاة أن تلك الافعال الخسيسة لن تثنى قضاة مصر ورجال النيابة العامة عن أداء رسالتهم السامية في الدفاع عن حق المجتمع وارساء قواعد العدالة.

وأوضح أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الحادث وأن قضاة مصر على استعداد دائم للتضحية بأرواحهم في سبيل أداء رسالتهم السامية وأنهم لا يخشون في الحق لومة لائم.

يذكر أن النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز، أمس، نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه بالقرب من منزله في حي الياسمين بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة.