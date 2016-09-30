أمن الاقصر يكشف غموض العثور علي جثة طفلة وسط الزراعات بالضبعية

مراسل«ONA»:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، غموض واقعة العثور علي جثة طفلة في السابعة من عمرها ، حيث ألقت القبض علي شاب في العقد الثالث من عمره لاتهامه باغتصاب الطفلة وقتلها وإلقاء جثتها في مسقي مياه وسط الزراعات .

كان اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة القرنة، يفيد بعثور أهالي قرية الضبعية غرب الأقصر علي جثة الطفلة “م .ح.م” 7 سنوات في مسقي مياه وسط زراعات القصب بعد اختفائها بعدة ساعات.

وعلي الفور أمر مدير أمن الأقصر، بتشكيل فريق بحثي بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة القرنة الرائد عبدالرحمن موسي، لكشف غموض الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتبين من التحريات أن شاب يدعي “م.ع.ا”، في العقد الثالث من عمره، مقيم بالضبعية، قام باستدراج الطفلة ثم اغتصبها واعتدي عليها جنسيًا، ثم قام بخنقها وكتم أنفاسها ودفنها في “مسقى مياه” على بعد 500 متر من منزلها.

وبسؤال المتهم، أكدت التحريات تعاطيه للمواد المخدرة، وأقر بإرتكابه الواقعة، وتحرر عنه محضر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.