وزير التربية يزور الطلبة المتأثرين في الحادث المروري

قام معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم بزيارة الطلبة المصابين في الحادث المروري المؤسف الذي وقع صباح أمس لحافلتي نقل طلاب على جسر المصفح بأبوظبي.. وتمنى لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى مقاعد الدراسة.

رافق معاليه خلال الزيارة المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة ووفد من وزارة الداخلية.

وكانت شرطة أبوظبي قد أعلنت أمس إصابة 47 شخصا معظمهم من الطلاب في حادث مروري وقع بين حافلتي نقل طلاب على جسر المصفح بأبوظبي، وأوضحت أن 25 حالة بسيطة تم تقديم العلاج لها وغادرت المستشفى إضافة إلى حالتين بليغة ومستقرة و20 حالة متوسطة ما زالت تتلقى العلاج بمستشفى المفرق.

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