حريق يلتهم شقة على شارع الوحدة بالشارقة

تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة من إخماد حريق اندلع في بناية على شارع الوحدة.

والتهم الحريق شقة مكونة من غرفتي نوم بالكامل ؛ حيث تلقت غرفة العمليات بلاغاً يفيد باحتراق احدى الشقق ؛ فتم تحريك سيارات الاطفاء من مركزي الميناء وسمنان وتم السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداد ألسنة النيران إلى الشقق المجاورة.

وأفاد المقدم سامي خميس النقبي مدير عام الدفاع المدني في الشارقة انه تم اخلاء سكان البناية ؛ كما انه لا اصابات ؛ وانما حالات اختناق بسيطة تم التعامل معها ، كما تم تسليم الحادث إلى شرطة الشارقة لمعرفة ملابسات الحريق .