وزيرالداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الهجرى الجديد

بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال باستقبال العام الهجرى الجديد.. جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نتهيأ لإستقبال العام الهجرى الجديد 1438 أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى سائلين الله تعالى أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.

إن إحتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل دروساً عظيمة نستلهم منها إرادة الصمود والإيمان والتضحية لتحقيق أهداف رسالتنا النبيلة لحماية المصريين العظماء وأرض وطننا الغالى دعماً لمسيرة سيادتكم نحو البناء والتنمية الشاملة.

حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها ووفقكم لتحقيق المزيد من النمو والرخاء.

وكل عام وسيادتكم بخير..

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء … جاء بها :

بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1438 يشرفنى أن أعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد … إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والإستقرار إستكمالاً للجهود المضنية فى مجال التنمية والبناء … حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير .. وكل عام وسيادتكم بخير .

> كما بعث السيد / وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/أحمد الطيب شيخ الأزهر ..جاء بها :-

> يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1438 أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم لنشر صحيح الدين الحنيف، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليمن والخير والبركات .. وكل عام وسيادتكم بخير ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور/شوقى علام مفتى الجمهورية ..جاء بها :-

> يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1438 أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية… وكل عام وسيادتكم بخير .

> كما بعث السيد / وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور/محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ..جاء بها :-

> يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1438 أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية… وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث السيد/ وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق أول/صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. جاء فيها:-

> يطيب لى وهية الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1438 أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضبط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى … إننا إذ نعتز بهذه الذكرى العطرة التى نسترشد منها قوة الإرادة والعزيمة وصدق العمل والإخلاص فى العطاء داعين الله عز وجل أن يجعلها عيداً مباركاً وأن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد .. حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح خطاه لتحقيق المزيد من النصر والإستقرار للشعب المصرى العظيم… وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث السيد / وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق/محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة .. جاء فيها:-

> يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1438 أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى متمنين لكم مزيداً من الرفعة والتقدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً وأن يهيئ لها من فضله مزيداً من التقدم والنجاح لتحقيق الإستقرار لمصرنا الغالية ولشعبها العظيم .. وكل عام وسيادتكم بخير .

> كما بعث السيد / وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود والخفراء والمجندين .. جاء فيها :-

> يسرنى مع إشراقة العام الهجرى الجديد 1438 أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود والخفراء والمجندين بأصدق التهانى وأطيب الأمانى.

> إننا نستلهم الأسوة والقدوة من صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم فى هجرته الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أجل إرساء القيم السامية وإعلاء المبادئ النبيلة التى تعد فى حقيقتها وغايتها أمناً وسلاماً للبشرية على مر العصور .. حفظ الله مصر ووفقنا لخدمة شعبها العظيم وتحقيق المزيد من التقدم والتنمية .. وكل عام وأنتم جميعاً بخير .