«التضامن»: 25 ألف شاب استفادوا من مبادرة «مستقبلنا في أيدينا» لتمكين الشباب

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن وصول عدد الشباب المشاركين في مبادرة “مستقبلنا في أيدينا” لتمكين الشباب للمحليات والشأن العام إلى 25 ألف شاب وفتاة.

وقالت “والي”، في بيان اليوم الجمعة، إن اجمالي الورش التدريبية التي نفذت بلغت 1008 ورشة ، ويلاحظ وجود ارتفاع ملحوظ في الإقبال على البرنامج من الإناث مقارنة بالذكور، حيث وصل عدد الإناث الى 13743 فتاة في مقابل 10790 شابا.

والي: انتهاء المشروع في أربع محافظات.. والباقي خلال شهر أكتوبر

وأكدت والي على انتهاء المشروع في 4 محافظات وهي الشرقية – كفر الشيخ – بورسعيد – الأقصر بإجمالي عدد متدربين بلغ 4882 متدربا، موضحة انه تم تنفيذ حملات توعية لعدد 109785 مواطنا.

أضافت والي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتعزيز التعاون مع المجتمع المدني لتنفيذ المشروعات القومية .

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مبادرة لتمكين الشباب من انتخابات المجالس المحلية والمعروفة باسم “مستقبلنا في أيدينا” وذلك بهدف إعداد 330 من المدربين الشباب في جميع المحافظات المصرية وتأهيل 40 ألف كادر من الإناث والذكور للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية المقبلة وأيضا المساهمة في العمل العام وذلك بالتعاون مع 80 جمعية أهلية في مختلف أنحاء الجمهورية .