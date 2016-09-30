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الأميرة شارلوت تنطق كلمتها الأولى في كندا

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الجمعة 30-09-2016 14:21

اختارت الأميرة الصغيرة شارلوت، ابنة الأمير وليام ودوقة كمبردج كايت ميدلتون، كندا لتنطق أول كلمة لها على الملأ.
وفي التفاصيل أن الطفلة كانت تلهو بالبالونات مع أخيها الأمير جورج أثناء زيارتهم الرسمية لكندا، فقالت الأميرة الصغيرة كلمة "بوب".
وكان الأمير وليام وعائلته في زيارة لمدينة فيكتوريا في كولومبيا البريطانية يوم أمس الخميس لحضور حفل للأطفال حين تفوّهت شارلوت بالكلمة.
يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها الطفلان محطّ اهتمام وسائل الإعلام. فيوم السبت الماضي احتلّ الأمير جورج عناوين الأخبار عندما تجاهل رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي كان يعرض عليه المصافحة.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها الأمير وليام وزوجته طفليهما، جورج ذا السنوات الثلاث وشارلوت ذات العام الواحد، معهما في زيارة رسمية للبلاد.

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سيدتي