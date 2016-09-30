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خديجة شندل بطلة "لعبة القدر" حامل في شهرها الثالث

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الجمعة 30-09-2016 18:27

أعلنت الممثّلة التركيّة خديجة شندل الشهيرة برفيف في مسلسل "لعبة القدر" خبر حملها في الشهر الثالث بسعادة بالغة.
وأكدت خديجة وزوجها الممثل بوراك ساياشار أحد أبطال "حريم السلطان" الحمل، بعد أن كانت قد نفت سابقاً مرات عدة شائعات حملها الكاذبة.
الممثلة أكّدت أن حملها سيجعلها تغيب فترة طويلة عن الشاشة بعد انتهائها من عرض الموسم الثالث والأخير من مسلسلها "لعبة القدر" مع أوزجان دنيز، والذي تعرض قناة mbc4 حالياً موسمه الرابع والأخير بنجاح على شاشتها.
يذكر أن خديجة تزوّجت بعد قصة حب دامت ست سنوات، ورفضت بعد زواجها كل عروض المسلسلات الدرامية التي تعرض عليها.

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