حسب ليلى عبد اللطيف...8 نجمات مصريات هن الأقرب إلى نبوءتها "بالموت انتحاراً"

منذ أطلقت أشهر سيدات التوقعات ليلى عبداللطيف تكهنات جديدة عبر برنامج "تاريخ يشهد"، على شاشة على قناة LBCI اللبنانية، حول إصابة فنانة مصرية مشهورة بحالة غريبة وانتشار فيديو لها وهي تنتحر من شرفة أحد الفنادق، والتوقعات حائرة لتحديد هوية "المرشّحة للانتحار".

البعض فهم أنّ الفنانة المذكورة مريضة نفسياً وستتطور حالتها لحدّ الانتحار، بينما ظنّ البعض الآخر أنها متورطة بأعمال السحر والدجل وحياتها ستنتهي بالمسّ الشيطاني .. وفي كلّ الأحوال هناك 8 نجمات تقريباً داخل دائرة الاشتباه.

شيرين عبد الوهاب

بعيداً من التكهّنات لم تجرؤ فنانة مصرية واحدة على التحدث عن التفكير بالانتحار إلا المطربة شيرين عبد الوهاب، التي كشفت بعد عودتها من الاعتزال المفاجئ عن تفكيرها جدياً بإنهاء حياتها انتحاراً، بعدما عانت من الحسد، معتبرة أن قرارها بالاعتزال كان خياراً بالانتحار الفنيّ وإن كان أقلّ وطأة من الانتحار البدني، علماً بأنّ شيرين من أكثر الفنانات شفافية في الحديث عن معاناتها النفسية ولجوئها إلى عدد كبير من الأطباء النفسيين في أمريكا، منذ حملها الأول بابنتها "هنا"، موضحةً أنّه كانت لديها أعراض مرض اسمه Panic Attack، يؤدّي إلى إحداث خلل في الدّماغ، من دون أن تكون قد تنبّهت إليه، وقد أصابها خلال الحمل الأول والثاني. وذكرت شيرين أنّ السّبب الآخر والرئيسيّ لتردّدها على الطبيب النّفسي هو مزاجيتها وتقلّباتها النفسية وخوفها من أنّ يؤثّر ذلك في بيتها وعائلتها.

غادة عبد الرازق

قدّمت النجمة الشهيرة غادة عبد الرازق دور المريضة نفسياً أكثر من مرة. وبالحقيقة اعترفت بأنّها اعتادت تناول المهدّئات منذ 12 عاماً، واعتبرت الفنانة المثيرة للجدل أنّ الحروب التّي تخوضها في الوسط الفنّي هي أقلّ ما يُمكن أنّ يدفعها إلى زيارة الطبيب النّفسي.

واللافت أنّ أغلب مواصفات "فنانة ليلى عبد اللطيف المنتحرة" تتشابه مع التطورات الأخيرة في حياة غادة عبد الرازق، إذ تحوّلت نحو اتخاذ المواقف المثيرة والعجيبة، كما اتجهت إليها سهام الاتهام من أكثر من زميلة لها بالوسط الفنيبالتعامل مع مراكز السحر والدجل، وبأنّها تحضّر لزميلات لها ولعدوّاتها وصفات سحر لأذيّتهم وقطع أرزاقهم، وأكدن أنّ الوقائع كلّها تمّ تسريبها بمعرفة زوج سابق لغادة أكّد أنه خسر ماله وأسرته بسبب أعمالها السحرية، من دون أن يلقى الخبر تعليقاً من غادة في حينه.

عبير صبري

الفنانة العائدة من الاعتزال عبير صبري مرّت هي الأخرى بتجربة نفسية مؤلمة، بعدما اجتاحتها الكوابيس الليلية، وعانت من القلق الشديد والتوتر الدائم طوال النهار، فلجأت وقتها إلى طبيب نفسي بحثاً عن نوم آمن، ولم تكشف عن تعاطيها المهدّئات من عدمه، كما لم تعلن شفاءها النهائي من هذه الأعراض.

يسرا

الفنانة الكبيرة يسرا ابدعت بموسم رمضان 2016 بشخصية المريضة النفسية المدمرة لكل من حولها دون أن تظهر عليها أعراض المرض، والحقيقة أنها عانت هي الأخرى من المرض النفسي، وخضعت أثناء زيارتها لأمريكا لجلسات تنويم مغناطيسي، وروت بنفسها كيف بكت بشدة لمدة 4 ساعات متواصلة، كانت خلالها تحكي للطبيبة وتبكي بشدّة، حتّى فرغت من الحديث. وفي نهاية اللّقاء، قالت لها الطبيبة: "أنت أكثر شخصية غريبة التقيتها"، وشخّصت حالتها بأنّها أشبه ببركان من الغضب موجود في داخلها، وبثورة عارمة لا تهدأ. وشدّدت الطّبيبة يومها على أنّ هذه الثورة هي سر نحافة يسرا، وطلبت منها ألا تكتم الغضب في داخلها، بل أنّ تبوح به إلى أيّ شخص قريب، أو حتّى أن تكلّمها شخصيّاً عبر الهاتف. كذلك نصحتها الطبيبة، إذا لم تجد مَن تكلّمه، بأن تكتب ما تشعر به على ورقة، وهو ما تفعله منذ ذلك الوقت.

وأكدت الفنانة يسرا أنها كانت تتردّد على "عرّافة" شهيرة في المغرب، لقراءة "الطالع الفني"، كما أنها تلجأ دائماً إلى “حرق البخور” في منزلها خوفاً من “السحر أو الشعوذة”.

نبيلة عبيد

ثنائية المرض النفسي والسحر ارتبطت سابقاً بالنجمة القديرة نبيلة عبيد، التي كشفت بنفسها عن زيارتها لأحد الأطبّاء النّفسيين، موضحةً أنها كثيراً ما تحتاج إلى الفضفضة، لأنها تعاني من الاكتئاب، مثلها مثل أيّ إنسانة، ولكنها لم تعلّق أبداً على أنباء زياراتها المتكررة لأشهر عرافات مصر، وإن كانت لمعرفة الطالع أم للاستعانة بها في حرب النجمات الشهيرة في ثمانينيات القرن الماضي.

إلهام شاهين ووسواس الحسد

النجمة الكبيرة إلهام شاهين أوّل فنانة تعترف رسمياً بأنها تعانى من وسواس الحسد، منذ صغرها. وأكدت أنّها ذهبت في العديد من المرات إلى الطبيب النفسي منذ كانت صغيرة، لأنها تعاني من الخجل كما أنها تعاني من وسواس الحسد.

سمية الخشاب محسودة

الفنانة سمية الخشاب تتأثر بشدة بقصص الحسد وأعمال السحر، وترى أنّ أعمال “السحر والشعوذة” تلاحقها في حياتها الفنية والشخصية، إذ قالت إنّها تؤمن بالسحر لأنه مذكور في القرآن، واتهمت بعض فنانات الوسط الفني بأنهن يسعين إلى عرقلة طريقها، مشيرة إلى أن فشل جميع الأعمال السينمائية التي شاركت فيها أخيراً، وتأجيل بعضها، يرجع إلى "سحر أسود" غير قادرة على فك طلاسمه حتى الآن.

رانيا يوسف مسحورة من نجمة كبيرة

أما الفنانة رانيا يوسف فأكدت أنها تعرّضت للأذى في حياتها الزوجية بسبب المشعوذين، إذ كشفت أنّ طلاقها من زوجها السابق المنتج "محمد مختار" كان بسبب سحر دبّرته زوجته الأولى الفنانة نادية الجندي، واستطاع أن يقلب حياتها إلى جحيم – حسب وصفها- مروراً بطلاقها بعد 11 عاماً من الزواج والاستقرار الأسري.

كذب المنجمون ولو صدقوا ... وتوقّعات الموت لكبار نجوم الفن تتكرّر يومياً عند علماء الفلك. ولكن إذا صدقت توقعات ليلى عبد اللطيف، فهذه قائمة النجمات الأكثر معاناة من السحر والمرض النفسي، أطال الله أعمارهن جميعاً.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي