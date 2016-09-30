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«أوقاف أسوان» تحتفل بالعام الجهري الجديد

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«أوقاف أسوان» تحتفل بالعام الجهري الجديد «أوقاف أسوان» تحتفل بالعام الجهري الجديد

مدير أمن أسوان اللواء مجدى موسى

نظمت مديرية الأوقاف بأسوان احتفالية بمناسبة بالعام الهجرى الجديد 1438 هـ بمسجد الحاج حسن، بحضور اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان والشيخ أحمد الصادق وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية.

تضمنت فعاليات الاحتفالية بالعام الهجرى الجديد بسماع أيات من الذكر الحكيم من فضيلة الشيخ مصطفى البنانى، ثم كلمة للشيخ أحمد الصادق، و تحدث فيها عن الفضائل والدروس والعبر الكثيرة المستفادة من الهجرة النبوية المباركة، وخاصة أن الاحتفال جاء في ليلة مباركة وهى ليلة الجمعة التي تعتبر أحب الليالى إلى رسولنا الكريم.

أضاف أن الهجرة النبوية لها العديد من المشاهد العظيمة والتي ساهمت في تغيير مسار الدعوة الإسلامية وخاصة بعد مراحل مختلفة ومتعددة لنبينا محمد ( ص ) وأنصاره من المحن والشدائد لترى دعوته النور بعد 3 سنوات من السرية والإخفاء ،مشيرًا إلى أن رسول الله استمر في الجهاد ولم يتقاعس أو يرتكن لتأتى رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة وهو الذي يؤكد على الصبر والمثابرة والكفاح من الرسول ومن أمن به.

وفى نهاية الاحتفال تم تقديم مقتطفات من الإبتهالات والتواشيح الدينية ومنها ( طلع البدر علينا ) والتي ألقاها الشيخ خالد الدسوقى.

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