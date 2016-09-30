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متحف آثار الوادي الجديد يعرض 3 قطع آثرية نادرة تعرض لأول مرة

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متحف آثار الوادي الجديد يعرض 3 قطع آثرية نادرة تعرض لأول مرة متحف آثار الوادي الجديد يعرض 3 قطع آثرية نادرة تعرض لأول مرة

ارشيفية

مراسل«ONA»:

أكد طارق محمود، مدير عام متحف آثار الوادى الجديد، أن المتحف سينظم معرضًا مؤقتًا تحت عنوان “بوابة العالم الآخر”.

وقال طارق في تصريح صحفي، إن المتحف يضم 3 قطع آثرية نادرة تعرض لأول مرة وهى عبارة عن تابوت خشبى بهيئة آدمية من الخشب بداخله المومياء في حالة جيدة والتابوت عليه رسومات وزخارف وكتابات هيروغليفية، وصندوق للأحشاء من الخشب مرسوم عليه المتوفى في حضرة أوزوريس والجوانب الأخرى أبناء حورس الأربعة وبداخل الصندوق يوجد قلب المتوفى، وتمثال من الخشب للإله بتاح سوكر أوزوريس بشكل المتوفى عليه كتابات ورسوم غاية في الجمال.

وأضاف، أن هذه القطع استخرجت من منطقة الضباشية شمال مدينة الخارجة وهى ترجع للعصر الرومانى.

 

 

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