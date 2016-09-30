بتكلفة 12 مليون جنيه.. وصول 7 سيارات إطفاء جديدة للوادي الجديد

مراسل«ONA»:

وصلت اليوم الجمعة، محافظة الوادي الجديد 7 سيارات إطفاء جديدة بدعم من وزارة التعاون الدولي .

وقال اللواء محمود عشماوي، محافظ الإقليم، إن المحافظة نجحت في الحصول علي دعم مالي بقيمة 5,2 مليون جنيه من وزارة التعاون الدولي من إجمالي 12 مليون و880 ألف جنيه هي تكلفة السيارات الجديدة .

وأكد “عشماوي”، أن هذه السيارات سيتم توزيعها علي مراكز المحافظة الخمسة لمواجهة حرائق النخيل والزراعات، مشيرًا الي أن كل سيارة مزودة بماكينة إطفاء نقالي وتبلغ سعتها 15 متر .