8 مليارات جنيه خسائر البورصة في سبتمبر

تلقيت البورصة المصرية خلال شهر سبتمبر الجارى خسائر تجاوزت 8 مليارات جنيه، ليبلغ رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة 404.8 مليار جنيه مقابل 413.1 مليار جنيه، في الشهر السابق له، بنسبة انخفاض بلغت 2%.

كماأفاد التقرير الشهري للبورصة المصرية والذى تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه بإنخفاض مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية، إيجي اكس 30، بنحو 3.39 فى المائة ليصل إلى مستوى 7881 نقطة، كما تراجعت مؤشرات السوق الثانوية، فيما سجل إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضًا بنحو 1.64 فى المائة، ليغلق عند مستوى 352 نقطة، وفقد مؤشرإيجي إكس100 الأوسع نطاقا 2.13 فى المائة من قيمته ليصل إلى مستوى 790 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال الشهر الجاري انخفضت لتبلغ 9.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 2.036مليون ورقة منفذة على 248 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها20.8 مليار جنيه، وكمية تداول 5.740 مليون ورقة منفذة على 477 ألف عملية خلال الشهر السابق له.

وفيما يتعلق ببورصة النيل، أوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 61.2 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 38.6 مليون ورقة منفذة على 7.415ألف عملية خلال الشهر الحالى.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذ على 77.79فى المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات 22.21 فى المائة خلال الشهر الجاري.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، أكد التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 73.74فى المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 17.55فى المائة، والعرب على 8.17 فى المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة393.94 مليون، بينما سجلت تعاملات العرب صافي شراء بقيمة 1.513 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غيرالعرب قد سجلت صافي شراء قدره 393.94 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجلت تعاملات العرب صافي شراء بقيمة1.513 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 58.06 فى المائة من المعاملات في البورصة، فيما كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 94ر41 فى المائة، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 306.36 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات 2.051مليار جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر 1.990 مليون سند تقريبا.