وصول 1588 رأس عجول حية لميناء أبو طرطور

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء أبو طرطور يستعد اليوم لاستقبال السفينة النورس وعليها 1588 رأس عجول حية بوزن 2580 طن قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية .

وتقوم لجنة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر البيطرى بسفاجا بفحص الشحنة ظاهريا قبل نقلها لحجر بيطرى الغردقة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة والتأكد من سلامتها قبل السماح بالافراج عنها وطرحها بالاسواق والمجمعات الاستهلاكية .

وقال بيان للهيئة اليوم، إن اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر شدد على كافة الجهات العاملة بالميناء باتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل السماح بالافراج عن الشحنة .

وأضاف البيان، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة الرياض وعلى متنها 169 راكب و21 سيارة والعبارة مسرة وعلى متنها 290 راكب و16 شاحنة و10 سيارة، كما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 1281 راكب و104 سيارة و25 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 101 شاحنة و92 راكب والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 50 شاحنة والسفينة الحرية 1 وعلى متنها 14 شاحنة و10 راكب والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 77 شاحنة .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة امانة وعلى متنها 605 راكب و12 شاحنة و10 سيارة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 36 شاحنة و36 راكب، فيما غادرت العبارة مسرة وعلى متنها 747 راكب و38 سيارة و15 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 79 شاحنة .

وأشار البيان إلى أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا وعلى متنها 401 راكب و16 تريلا و15 براد و33 سيارة منهم 30 سيارة تصدير و2 باص جيت، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 273 راكب و3 سيارة والعبارة سينا وعلى متنها 49 شاحنة، فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 186 راكب و22 براد و18 تريلا و15 سيارة و105 طرد سمك.

وشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 160 راكب و19 سيارة .