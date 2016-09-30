رئيس مدينة برج العرب: حصر احتياجات القرى المحرومة من الخدمات لوضع الأولويات

أكد العميد تامر سعيد، رئيس مدينة برج العرب، أن المدينة تعمل حالياً على حصر كافة احتياجات القرى المحرومة من الخدمات، ووضع أولويات التنفيذ وسد الاحتياجات.

وأضاف "سعيد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المدينة تعمل حالياً على تمهيد الطرق لقرى بنجر السكر من خلال جمع التمويل المطلوب من المسئولية المجتمعية للمصانع والشركات الكبرى المحيطة بالقرى وخارج الخط الاستثمارية للتنمية المحلية ودون تحميل أعباء إضافية على الدولة.

ورداً على شكوى الأهالى من سوء حال الطرق، فأكد أن طرق قرى بنجر السكر ممتدة بشكل كبير، وتمهيدها يتكلف ملايين الجنيهات، فى حين أن ميزانية المدينة السنوية لا تتعدى 5 ملايين جنيه، موضحا أن أسلوب الرصف الجزئى للطرق لا يجدى بسبب طول المسافة ومرور سيارات النقل الثقيل عليه ما يعد إهدارا للمال العام.

يذكر أن مساحة قرى بنجر السكر تصل لأكثر من 40 فدانا، وتبعد عن الإسكندرية 80 كيلو متراً، ويسكنها أكثر من 12 ألف أسرة، بالإضافة إلى العمالة الموسمية للزراعة والحصاد.