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التعاون الدولى توقع منحة بـ15مليون دولار مع الصندوق الكويتى لدعم لاجئى سوريا

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التعاون الدولى توقع منحة بـ15مليون دولار مع الصندوق الكويتى لدعم لاجئى سوريا التعاون الدولى توقع منحة بـ15مليون دولار مع الصندوق الكويتى لدعم لاجئى سوريا

>كتبت رباب فتحى

وقعت وزارة التعاون الدولى اتفاق منحة بالأحرف الأولى بقيمة 15 مليون دولار مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، ضمن المنحة المخصصة من دولة الكويت لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، حيث وقعت عن الوزارة غدير حجازى، مستشار الوزيرة للشؤون العربية، وعن الصندوق نواف المهمل مستشار قانونى أول بالصندوق.

 

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، حرص على دعم اللاجئين وتقديم جميع الخدمات لهم، والعمل دائماً على تحسين إقامتهم فى بلدهم الثانى مصر.

 

ووجهت سحر نصر، فى بيان لها اليوم، الشكر للصندوق الكويتى للتنمية والمسئولين الذين حضروا إلى مصر لمناقشة مشروعات هذه المنحة خلال الفترة من 24 إلى 29 سبتمبر 2016، مؤكدة دور المشروعات الممولة من المنحة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، خاصة فى ظل الضغوط الكبيرة على المرافق العامة نتيجة الكثافة الاستهلاكية الضخمة.

 

ومن المنتظر أن توجه المنحة لتمويل عدد من المشروعات فى قطاعات الصحة، والنظافة وإزالة المخلفات الصلبة، المياه والصرف الصحى، فى عدد من المناطق التى تشهد تواجدا كثيفا للاجئين السوريين، خاصة فى محافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط والقاهرة.

 

ويبلغ نصيب مشروعات قطاع الصحة من القيمة الإجمالية لهذه المنحة نحو 8 ملايين دولار أمريكى، فيما خُصص لمشروعات المياه والصرف الصحى نحو 7 ملايين دولار، أما مشروعات النظافة وإزالة المخلفات الصلبة فقد حصلت على مليون دولار واحد من قيمة هذه المنحة.

 

وكانت وزارة التعاون الدولى قد وقعت على منحة مقدمة من الصندوق الكويتى لنفس الغرض المتعلق بدعم مناطق تواجد اللاجئين السوريين بقيمة 20 مليون دولار خلال الفترة الماضية، وتم استغلالها فى بناء 30 مدرسة على مستوى المحافظات التى تشهد تجمعات كثيفة للاجئين السوريين.

 

 


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