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«الوادى الجديد» تحتفل بعيدها القومى رقم 57 للمحافظة

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«الوادى الجديد» تحتفل بعيدها القومى رقم 57 للمحافظة «الوادى الجديد» تحتفل بعيدها القومى رقم 57 للمحافظة

أرشيفية

تستعد محافظة الوادى الجديد للاحتفال بالعيد القومى رقم 57 للمحافظة، والذى يوافق يوم الثالث من أكتوبر من كل عام، تزامنًا مع ذكرى وصول أول قوافل جهاز التعمير للمحافظة عام 1959 م، حيث تستضيف المحافظة عددًا من المحافظين السابقين والوفود التى تشارك فى الاحتفالية بمناسبة عيد المحافظة القومى.

وتشارك القطاعات الحكومية فى الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة من خلال مجموعة من الفعاليات والتى تشارك فيها قطاعات الشباب والرياضة والتربية والتعليم ورئاسة المراكز وتضم عروضًا عسكرية وفنية ومسيرة لقطاعات المحافظة الحكومية، حيث تم تجهيز الاستاد الرياضى لاستقبال ضيوف المحافظة، كما سيتم عمل طابور العرض يشارك فيه (100) شاب من أعضاء مراكز الشباب وعرض كارتية وتنفيد مهرجانات رياضية لنفس المناسبة ومهرجان للمشى واقامة مباراة كرة القدم بين نادى الوادى ونادى الداخلة وعقد فقرة رياضية بين الشوطين وتكريم الرياضيين المتميزين الساعة .

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