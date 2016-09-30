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محكمة قبرصية تقضي بتسليم خاطف الطائرة المصري للقاهرة

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محكمة قبرصية تقضي بتسليم خاطف الطائرة المصري للقاهرة محكمة قبرصية تقضي بتسليم خاطف الطائرة المصري للقاهرة

سيف الدين مصطفى، خاطف الطائرة المصري (أرشيفية)

قضت محكمة في قبرص، اليوم الجمعة، بتسليم مصري لبلاده كان قد خطف طائرة باستخدام حزام ناسف مزيف وحول مسارها إلى الجزيرة في مارس الماضي.

وقالت وكالة قبرص شبه الرسمية للأنباء إن سيف الدين مصطفى (59 عاما) لم يتمكن من إقناع محكمة نيقوسيا الجزئية بأنه لن يحصل على محاكمة عادلة في .

وسيطر مصطفى على طائرة كانت تقوم برحلة داخلية بين الإسكندرية والقاهرة وعلى متنها 72 من الركاب وأفراد الطاقم في 29 مارس وأمر الطيار بتغيير مساره إلى مطار لارناكا في قبرص.

واستسلم بعد ذلك بست ساعات بعد إطلاقه سراح الركاب وأفراد الطاقم تدريجيا دون أن يصيبهم سوء. والتقط أحد الركاب صورا ذاتية (سيلفي) مع مصطفى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخطف مصطفى الطائرة عندما أظهر للمضيفين ما بدا حزاما كان محشوا بأسلاك بلاستيكية وجهاز للتحكم عن بعد. وبعد توجيه الطائرة إلى قبرص طلب الإفراج عن سجينات في مصر والاتصال بزوجته السابقة وهي قبرصية.

 

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