نتنياهو : بيريز أوصانى بأن السلام مع الجيران يضمن الأمن للإسرائيليين

قال رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو، أنه تعلم من الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز المعايشة مع الفلسطينيين، موضحا أنه فعل الكثير من أجل حماية الشعب اليهودى.

وأضاف نتنياهو فى كلمة ألقاها صباح اليوم خلال تشييع جنازة " بيريز" بجبل هرتسل، أن أكثر شيئا استفاده منه هو السلام مع الجيران - على حد زعمه، مضيفا: "خلال آخر لقاء دار بيننا أوصانى بأن السلام هو الحل الوحيد لضمان الأمن للإسرائيليين ولدولة إسرائيل".

يذكر أن الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز ارتكب العديد من المجازر فى حق الفلسطينيين، كانت أبرزها مجزرة كفر قانا، عندما كان يتولى منصب رئيس الوزراء.