صور.. زعماء وقادة العالم يشاركون في تشييع جنازة شيمون بيريز

بدأت فى إسرائيل، صباح الجمعة، مراسم تشييع ودفن جثمان الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز الذى توفى الأربعاء عن 93 عاماً، بمشاركة نحو 90 وفدا من سبعين دولة يتقدمهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما وعشرات من قادة دول العالم.

وحضر الجنازة كل من الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ونظيراه الفرنسى فرنسوا هولاند، والألمانى يواكيم غازك، وملك إسبانيا فيليب السادس، وولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، وكذلك الرئيس الفلسطينى محمود عباس القيادى العربى الوحيد بهذا المستوى الذى سيشارك فى التشييع، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت مصر أن وزير خارجيتها سامح شكرى سيشارك فى الجنازة.