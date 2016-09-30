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صور.. زعماء وقادة العالم يشاركون في تشييع جنازة شيمون بيريز

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مراسم تشييع ودفن جثمان الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز

مراسم تشييع ودفن جثمان الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز

بدأت فى إسرائيل، صباح الجمعة، مراسم تشييع ودفن جثمان الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز الذى توفى الأربعاء عن 93 عاماً، بمشاركة نحو 90 وفدا من سبعين دولة يتقدمهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما وعشرات من قادة دول العالم.

وحضر الجنازة كل من الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ونظيراه الفرنسى فرنسوا هولاند، والألمانى يواكيم غازك، وملك إسبانيا فيليب السادس، وولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، وكذلك الرئيس الفلسطينى محمود عباس القيادى العربى الوحيد بهذا المستوى الذى سيشارك فى التشييع، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت أن وزير خارجيتها سامح شكرى سيشارك فى الجنازة.

الرئيس الأمريكى باراك أوباما يصل لحضور جنازة بيريز

الرئيس الأمريكى باراك أوباما يصل لحضور جنازة بيريز

الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند يصل لحضور الجنازة

الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند يصل لحضور الجنازة

مراسم تشييع ودفن جثمان الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز

مراسم تشييع ودفن جثمان الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز

جون كيرى يصل لحضور جنازة الرئيس الاسرائيلى السابق شيمون بيريز

جون كيرى يصل لحضور جنازة الرئيس الاسرائيلى السابق شيمون بيريز

وزير الخارجية المصرى بجوار الرئيس الفلسطينى أبو مازن خلال مراسم جنازة الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز

وزير الخارجية المصرى بجوار الرئيس الفلسطينى أبو مازن خلال مراسم جنازة الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز

صورة الرئيس الاسرائيلى السابق شيمون بيريز

صورة الرئيس الاسرائيلى السابق شيمون بيريز

 

 

 

 

 

 

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