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التعاون الدولى: توقيع قرض تنمية الصعيد بـ500 مليون دولار الأسبوع المقبل

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التعاون الدولى: توقيع قرض تنمية الصعيد بـ500 مليون دولار الأسبوع المقبل التعاون الدولى: توقيع قرض تنمية الصعيد بـ500 مليون دولار الأسبوع المقبل

الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي – أرشيفية

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أنه من المنتظر أن توقع التمويل المخصص من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج التنمية المحلية فى الصعيد، الأسبوع المقبل، على هامش ترؤسها وفد فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”.

وأضافت الوزيرة، فى بيان لها اليوم الجمعة، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى وافق على دعم هذا المشروع، من أجل المساعدة فى توفير الخدمات للمناطق الأكثر احتياجاً، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، والنهوض بمرافق البنية الاساسية، حيث سيركز البرنامج فى البداية فى محافظتى قنا وسوهاج.

وأشارت وزيرة التعاون إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولى للسنوات 2015- 2019. وبناءً على هذه الاستراتيجية، تقدم مجموعة البنك الدولى حوالى 8 مليارات دولار خلال تلك الفترة دعماً لقطاعات الاقتصاد.

وأوضحت سحر نصر أن البرنامج يتضمن القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية التى تمتلك إمكانيات وطاقات غير مستغلة، وإدارة المناطق الصناعية، وتطبيق نظام المنح المرتبطة بالأداء، وزيادة اعتمادات الميزانية المخصَّصة للمحافظتين.

ويمول البنك الدولى عدة مشاريع، تشمل شبكات الأمان الاجتماعى والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى والزراعة والرى، والإسكان والصحة، فضلاً عن مساندة المشاريع كثيفة الأيدى العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة، وتضم حافظة مشاريع البنك الدولى فى مصر تضم حاليا 25 مشروعاً بإجمالى ارتباطات تمويل قدرها 7.5 مليار دولار.

واختتمت وزيرة التعاون الدولى زيارتها إلى ميناء أرقين ومدينة أبو سمبل، مساء أمس، بجولة تفقدية تضمنت زيارة المعبد، والالتقاء بعدد من العاملين به، مؤكدة أهمية دعم السياحة المصرية، لما لها من أثر اقتصادى كبير على مصر.

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