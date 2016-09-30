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معارك شرسة بين الجيش السورى ومقاتلى المعارضة شمالى مدينة حلب

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معارك شرسة بين الجيش السورى ومقاتلى المعارضة شمالى مدينة حلب معارك شرسة بين الجيش السورى ومقاتلى المعارضة شمالى مدينة حلب

> بيروت (رويترز)

قالت مصادر من طرفى الصراع فى سوريا أن معارك شرسة دارت اليوم الجمعة بين القوات الحكومية السورية ومقاتلى المعارضة شمالى مدينة حلب وذلك بعد أسبوع من بدء هجوم للجيش السورى لاستعادة السيطرة على المدينة بالكامل بدعم من روسيا.

وحققت القوات الحكومية السورية تقدما كبيرا أمس الخميس شمالى حلب بالسيطرة على مخيم حندرات للاجئين الذى يقع على بعد كيلومترات قليلة عن المدينة. وقدمت المصادر تقارير متضاربة عن نتيجة معارك اليوم الجمعة.

وقال تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الجمعة أن الجيش السورى وحلفاءه أحكموا سيطرتهم على حندرات ومستشفى الكندى المجاور ويواصلون التقدم.

لكن مصدرا كبيرا من المعارضة نفى سيطرة على منطقة مستشفى الكندى قائلا أن المعارك لا تزال مستمرة.

 


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