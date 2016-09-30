حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول» تبدأ أولى عملياتها العسكرية ضد داعش

بدأت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، اليوم الجمعة، أولى عملياتها الجوية ضد تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.

يشار إلى أن قيادة أركان الجيش الفرنسي أعلنت في 20 سبتمبر أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول أبحرت نحو الشرق الأوسط للمشاركة في حملة استعادة مدينة الموصل العراقية من تنظيم داعش، بحسب “روسيا اليوم”.

وهذه هي المرة الثالثة منذ يناير عام 2015، التي تشارك فيها “شارل ديغول” في الحرب ضد داعش، وستكون المهمة الأخيرة لحاملة الطائرات الفرنسية الفريدة قبل عملية صيانة كبرى لمدة 18 شهرا في مطلع 2017.