كلينتون تتهم ترامب بأنه انتهك الحظر المفروض على كوبا

اتهمت المرشحة الديموقراطية إلى البيت الأبيض هيلاري كلينتون يوم الخميس خصمها الجمهوري دونالد ترامب بإنتهاك الحظر الأمريكي المفروض على التجارة مع كوبا، مستندة بذلك إلى تحقيق أجرته مجلة نيوزويك وأظهر ان مؤسسته العقارية انفقت 68 ألف دولار على الجزيرة الشيوعية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، قالت كلينتون للصحافيين في شيكاغو “لقد وضع (ترامب) مصالحه الشخصية والمهنية فوق قوانين الولايات المتحدة وقيمها وسياستها”.

وأشارت نيوزويك إلى ان مسؤولين في فنادق وكازينوهات يملكها المرشح الجمهوري أنفقوا المال عام 1998 خلال رحلة إلى كوبا حيث كانت مؤسسة ترامب العقارية تأمل في ان يكون لها موطئ قدم. وفي محاولة للتحايل على الحظر المفروض على انفاق المال في الجزيرة، تم إرسال الأموال عبر شركة “سيفن اروز انفستمنت اند دفلوبمنت” لتمريرها على شكل أعمال خيرية.

وأقرت كيليان كونواي مديرة حملة ترامب الإنتخابية، بشكل ضمني، بأن الحظر المفروض قد انتهك.

وقالت لشبكة “اي بي سي” انه استنادا إلى تحقيق نيوزويك “فهمت أنهم أنفقوا المال عام 1998”. لكنها شددت على ان ترامب “كان قد قرر عدم الاستثمار هناك”، وأنه لا يزال في موقع الانتقاد لكوبا ونظام الأخوين كاسترو.

ولا تزال كوبا تطالب برفع الحظر المفروض عليها منذ عام 1962. وخفف الرئيس الأمريكي باراك أوباما من حدة هذا الحظر، وأجرى زيارة تاريخية إلى كوبا في مارس (آذار) الماضي، إلا انه فشل في اقناع الكونجرس برفع الحظر نهائيا بسبب سيطرة الجمهوريين عليه.

لكن كلينتون وأوباما يؤيدان رفع الحظر. وقالت المرشحة الديموقراطية الخميس “كنت منفتحة جدا على الانفتاح (على كوبا) عندما كنت وزيرة للخارجية، ورحبت بمبادرة الرئيس أوباما، وسأواصل العمل بها عندما أصبح رئيسة”.