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الأرصاد: طقس لطيف شمالاً معتدل على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 32

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الأرصاد: طقس لطيف شمالاً معتدل على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 32 الأرصاد: طقس لطيف شمالاً معتدل على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 32

أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد وعلى سيناء وشمال الصعيد
> كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين و نصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية عليهما شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى
> القاهرة 22 32
> الإسكندرية 23 28
> مطروح 21 27
> بورسعيد 24 30
> دمياط 24 29
> بلطيم 22 29
> الإسماعيلية 21 32
> السويس 21 33
> العريش 17 31
> نخل 13 30
> طابا 15 30
> الطور 23 31
> مرسى علم 24 32
> الغردقة 22 32
> شرم الشيخ 25 33
> رفح 17 30
> كاترين 13 28
> سيوة 19 32
> المنيا 20 33
> الفيوم 20 33
> رأس سدر 20 32
> أبوسمبل 24 36
> وسط الدلتا 21 32
> أسيوط 18 33
> سوهاج 20 34
> الأقصر 22 36
> أسوان 25 37
> شلاتين 26 34
> حلايب 28 32
> الوادى الجديد 22 34
> قنا 22 35
> نويبع 24 32
> السلوم 19 27

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