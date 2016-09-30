أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

دوتيرتي: «أنا هتلر الفلبين»

Google+ Print
دوتيرتي: «أنا هتلر الفلبين» دوتيرتي: «أنا هتلر الفلبين»

رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي (أرشيفية)

شبه رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي نفسه بالزعيم النازي أدولف هتلر، وقال إنه يسعده القضاء على 3 ملايين من مدمني وباعة المخدرات في البلاد.

وفي خطاب ألقاه لدى وصوله إلى مدينة دافاو عقب زيارة لفيتنام، قال دوتيرتي للصحافيين، إن منتقديه يصورونه كما لو أن بينه وبين هتلر صلة قرابة، بحسب ما أوردته “رويترز” اليوم الجمعة.

وقال مشيراً إلى قتل هتلر لملايين اليهود “هناك 3 ملايين مدمن للمخدرات في الفلبين يسعدني ذبحهم”.

وأضاف “إذا كانت ألمانيا لديها هتلر فالفلبين سيكون لديها”، وتوقف وأشار إلى نفسه.

وتابع قائلا “تعرفون ضحاياي، أود لو كانوا جميعاً مجرمين للقضاء على مشكلة بلادي وإنقاذ الجيل القادم من الهلاك”.

وانتخب دوتيرتي في مايو (أيار)، إثر برنامج انتخابي تعهد فيه بالقضاء على المخدرات والفساد في الدولة ذات المئة مليون نسمة.

وتسلم دوتيرتي في 30 يونيو (حزيران)، ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من 3100 شخص غالبيتهم من مدمني وباعة المخدرات في عمليات للشرطة وحالات قتل على أيدي أفراد لجان أمن أهلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا