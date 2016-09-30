دوتيرتي: «أنا هتلر الفلبين»

شبه رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي نفسه بالزعيم النازي أدولف هتلر، وقال إنه يسعده القضاء على 3 ملايين من مدمني وباعة المخدرات في البلاد.

وفي خطاب ألقاه لدى وصوله إلى مدينة دافاو عقب زيارة لفيتنام، قال دوتيرتي للصحافيين، إن منتقديه يصورونه كما لو أن بينه وبين هتلر صلة قرابة، بحسب ما أوردته “رويترز” اليوم الجمعة.

وقال مشيراً إلى قتل هتلر لملايين اليهود “هناك 3 ملايين مدمن للمخدرات في الفلبين يسعدني ذبحهم”.

وأضاف “إذا كانت ألمانيا لديها هتلر فالفلبين سيكون لديها”، وتوقف وأشار إلى نفسه.

وتابع قائلا “تعرفون ضحاياي، أود لو كانوا جميعاً مجرمين للقضاء على مشكلة بلادي وإنقاذ الجيل القادم من الهلاك”.

وانتخب دوتيرتي في مايو (أيار)، إثر برنامج انتخابي تعهد فيه بالقضاء على المخدرات والفساد في الدولة ذات المئة مليون نسمة.

وتسلم دوتيرتي في 30 يونيو (حزيران)، ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من 3100 شخص غالبيتهم من مدمني وباعة المخدرات في عمليات للشرطة وحالات قتل على أيدي أفراد لجان أمن أهلية.