حبس عاطل متهم بتزوير محررات رسمية وشهادت منوسب صدورها لجامعات أجنبية

أمرت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتزوير محررات رسمية وشهادات منسوبة للجامعات الأجنبية وبيعها لعملائه، كما أمرت النيابة بالتحفظ على مبالغ مالية تم ضبطها بحوزته وأجهزة كومبيوتر وطابعة من المستخدمين فى وقائع التزوير.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تزوير عاطل لمستندات رسمية وبيعها لعملائه مقابل مبلغ مالى يتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف جنيه، متخذًا من شقة مفروشة بالدقى مكانًا لاستقبال عملائه وتزوير المستندات.

تم القبض على المتهم، وبحوزته 80 شهادة خبرة مزورة تفيد حصول الدارس على كورس فى إدارة الأعمال والتسويق والموارد البشرية، و60 شهادة مزيفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية، وعدد من الشهادات المنسوب صدورها لأكاديمية أجنبية، وعدد كبير من المستندات المزيفة، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر وطابعة ومبلغ 3700 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.