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أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 30 - 9 - 2016

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أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 30 - 9 - 2016 أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 30 - 9 - 2016

استقرت الذهب اليوم في ، خلال مستهل تعاملات الجمعة، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 484 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 550 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 414 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 312 جنيهًا ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 3872 جنيهًا، والأوقية 1340 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار "21" إلى 544 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، ووصل عيار "24" إلى 610 جنيهًا، في حين وصل عيار "18" نحو 474 جنيهًا.

وقال المهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، لـ"النبأ"، إن البورصات العالمية للذهب، شهدت خلال الفترة الماضية، ارتفاعًا بشكل يومي، بجانب ارتفاع في السوق السوداء، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب الأيام الأخيرة.

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