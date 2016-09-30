أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ابعد عنها..7 طرق تصيبك بالشيخوخة المبكرة أهمها "الرجيم الكيميائى"

Google+ Print
ابعد عنها..7 طرق تصيبك بالشيخوخة المبكرة أهمها "الرجيم الكيميائى" ابعد عنها..7 طرق تصيبك بالشيخوخة المبكرة أهمها "الرجيم الكيميائى"

>كتبت أمنية فايد

كشف تقرير على الموقع البريطانى "ديلى ميل" عن إنفاق العالم المليارات على منتجات مكافحة الشيخوخة فضلا عن ارتفاع نسبة عمليات التجميل للتخلص من التجاعيد وآثار كبر السن.

 

وأشار خبراء التجميل خلال دراستهم إلى أن هناك خطوات بسيطة يمكن من خلالها التخلص من علامات الشيخوخة بدون دفع الأموال الكثيرة، ويقول الدكتور "جوليان دى سيلفا" خبير التجميل والأمراض الجلدية: "عدم الوصول لأمراض الشيخوخة أمر سهل عن طريق اختيار نمط حياة الفقراء".

 

ويقدم الدكتور "سيلفا" أفضل 7 طرق تؤدى بك للشيخوخة المبكرة، كما يطالب بالابتعاد عنهم لتبقي شباب على طول، وما ينبغى تجنبه هو الآتي:

 

1. تناول كميات كبيرة من الوجبات عالية السكر..

تلتصق جزئيات السكر على ألياف الكولاجين ما يؤدى إلى فقد الجلد قوته ومرونته وهو ما يعرضه للإصابة بالشيخوخة سريعا.

 

2. عدم الحصول على قسط كاف من النوم..

8 ساعات هم عدد الساعات التى نصح بها الأطباء لحماية الجسم من الأمراض، وقلة النوم تؤدى إلى مشاكل بالبشرة على المدى القصير وظهور الهالات السوداء حول العنين، فضلا عن أن النوم أمر مهم لأن هرمونات التوتر تنخفض إلى مستواها الطبيعى فى الليل وهو ما يعطى الخلايا الوقت الكافى لإصلاح نفسها وتجديدها.

 

3. الرجيم غير المتوازن..

مثل الرجيم الكيميائي الذي يضيع بطريقة غير صحية تظهر علامات الشيخوخة المبكرة.

 

4. عدم إزالة الماكياج قبل النوم..

تقع الفتيات فى هذه المشكلة بسبب إرهاقها اليومى فى العمل أو الدراسة وعند الوصول للمنزل تفقد باقى طاقتها وتجلس على السرير للنوم دون ان تزيل الأتربة وآثار الماكياج المتبقية على وجهها وهو ما يؤدى إلى تراكم السموم والمواد الكيميائية على بشرتها وينتج عنها مشاكل البشرة.

 

5. استخدام منتجات كثيرة..

حيث أثبتت التجارب أن استخدام منتجات متعددة فى نفس الوقت يزيد من خطر تهيج البشرة 

 

6. التعرض للشمس..

الشمس هى السبب الرئيسى لشيخوخة الجلد، خاصة فى فصل الصيف، حيث يمكن للأشعة فوق البنفسجية الضارة أن تخترق الجلد وهو ما يؤثر عليها بالسلب.

 

7. التدخين..

 أكثر من 400 مادة ضارة جميعها سامة للجسم بكل أجهزته وخلاياه، وهو ما يؤثر بالضرورة على البشرة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم