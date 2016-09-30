ابعد عنها..7 طرق تصيبك بالشيخوخة المبكرة أهمها "الرجيم الكيميائى"

كشف تقرير على الموقع البريطانى "ديلى ميل" عن إنفاق العالم المليارات على منتجات مكافحة الشيخوخة فضلا عن ارتفاع نسبة عمليات التجميل للتخلص من التجاعيد وآثار كبر السن.

وأشار خبراء التجميل خلال دراستهم إلى أن هناك خطوات بسيطة يمكن من خلالها التخلص من علامات الشيخوخة بدون دفع الأموال الكثيرة، ويقول الدكتور "جوليان دى سيلفا" خبير التجميل والأمراض الجلدية: "عدم الوصول لأمراض الشيخوخة أمر سهل عن طريق اختيار نمط حياة الفقراء".

ويقدم الدكتور "سيلفا" أفضل 7 طرق تؤدى بك للشيخوخة المبكرة، كما يطالب بالابتعاد عنهم لتبقي شباب على طول، وما ينبغى تجنبه هو الآتي:

1. تناول كميات كبيرة من الوجبات عالية السكر..

تلتصق جزئيات السكر على ألياف الكولاجين ما يؤدى إلى فقد الجلد قوته ومرونته وهو ما يعرضه للإصابة بالشيخوخة سريعا.

2. عدم الحصول على قسط كاف من النوم..

8 ساعات هم عدد الساعات التى نصح بها الأطباء لحماية الجسم من الأمراض، وقلة النوم تؤدى إلى مشاكل بالبشرة على المدى القصير وظهور الهالات السوداء حول العنين، فضلا عن أن النوم أمر مهم لأن هرمونات التوتر تنخفض إلى مستواها الطبيعى فى الليل وهو ما يعطى الخلايا الوقت الكافى لإصلاح نفسها وتجديدها.

3. الرجيم غير المتوازن..

مثل الرجيم الكيميائي الذي يضيع الدهون بطريقة غير صحية تظهر علامات الشيخوخة المبكرة.

4. عدم إزالة الماكياج قبل النوم..

تقع الفتيات فى هذه المشكلة بسبب إرهاقها اليومى فى العمل أو الدراسة وعند الوصول للمنزل تفقد باقى طاقتها وتجلس على السرير للنوم دون ان تزيل الأتربة وآثار الماكياج المتبقية على وجهها وهو ما يؤدى إلى تراكم السموم والمواد الكيميائية على بشرتها وينتج عنها مشاكل البشرة.

5. استخدام منتجات كثيرة..

حيث أثبتت التجارب أن استخدام منتجات متعددة فى نفس الوقت يزيد من خطر تهيج البشرة

6. التعرض للشمس..

الشمس هى السبب الرئيسى لشيخوخة الجلد، خاصة فى فصل الصيف، حيث يمكن للأشعة فوق البنفسجية الضارة أن تخترق الجلد وهو ما يؤثر عليها بالسلب.

7. التدخين..

أكثر من 400 مادة ضارة جميعها سامة للجسم بكل أجهزته وخلاياه، وهو ما يؤثر بالضرورة على البشرة.