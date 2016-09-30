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اغلاق جزئى للطريق الدائرى بالقليوبية لتركيب 8 كامرات معدنية لطريق شبرا بنها

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اغلاق جزئى للطريق الدائرى بالقليوبية لتركيب 8 كامرات معدنية لطريق شبرا بنها اغلاق جزئى للطريق الدائرى بالقليوبية لتركيب 8 كامرات معدنية لطريق شبرا بنها

>كتب عبد الرحمن سيد

تبدأ الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى أعلى منطقة أم بيومى لمدة 24 ساعة خلال أسبوعين منفصلين، بسبب تركيب 8 كامرات لطريق شبرا  بنها ، ضمن المشروع القومى للطرق الذى تشرف عليه الهيئة العامة للطرق والكبارى، وتنفذه شركة السعداء، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال  لسحب الكثافات المرورية بالمنطقة.

 

وأكد مصدر أمنى أنه سيتم تركيب كامرات للطريق بدءا من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا الجمعة 30-9-2016، وخلال الأسبوع المقبل، مما يستدعى إغلاقه جزئيا لمدة 12 ساعة وتحويل حركة المركبات بالمكان، وسيتم غلقه مرة أخرى يوم الجمعة 7-10-2016 من الساعة 2 ليلا و تستمر حتى الساعة 2 ظهرا، وسيتم خلال كل يوم محدد تركيب 4 كامرات معدنية الواحدة منها يصل طولها إلى 42 مترا.

 

وأضاف المصدر أنه سيتم استقطاع جزئى للحركة المرورية بالطريق الدائرى لنطاق محافظة القليوبية بكل اتجاه لوقوف الروافع والمعدات والأوناش طوال فترة الأعمال لكل مرة سيتم غلق الطريق بالكامل فى الاتجاهين، أثناء رفع الجسم المعدنى لمدة 20 دقيقة متصلة أثناء عملية الرفع والتثبيت للكمر الواحد سيتم يعاد فتحه مرة أخرى، وهكذا حتى الانتهاء من رفع الكمرات الأربعة فى اليوم الثانى الجمعة 30-9 وسيتم إعادة الأعمال مرة أخرى الأسبوع المقبل.

 

و أضاف المصدر أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناءً على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.


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