سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الجمعة 30 – 9 - 2016

انخفض سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، خلال مستهل تعاملات الجمعة، مسجلًا 12.95 جنيهًا الشراء، و13.15 جنيهًا للبيع.

وأكد مصرفيون أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب، بفارق من 5 قروش إلى 10 قروش.

وقال متعاملون، إن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، سجل 13.05 جنيهًا في محافظة الجيزة، ووصل السعر في محافظة الإسكندرية إلى 13 جنيهًا، بينما سجل 13.10 جنيهًا في المنصورة، ومحافظة الشرقية وصل إلى 12.95 جنيهًا.

وأضاف مصرفيون، أن التخبط في السياسات النقدية في مصر وتصريحات الحكومة حول ضرورة تخفيض قيمة الجنيه، أساس ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، موضحين أن الفترة الأخير أثبتت أن الحكومة ليس لديها حلول حاسمة لأزمة الدولار.

وأرجع أحمد شيحة، رئيس شعبة المستورين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ"النبأ"، سبب ارتفاع سعر الدولار، إلى المضاربات في السوق السوداء، بالإضافة إلى أن البنك المركزي لا يغطي جميع احتياجات المستوردين والمستثمرين من الدولار، مما تسبب في زيادة الطلب عليه الفترة الماضية.

بينما بلغ السعر الرسمي للدولار اليوم في البنوك المصرية، 8.8571 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزي.

شبكةعيونالإخبارية

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