تحصين 42 مليون رأس ماشية وطائر ضد 4 أمراض وبائية تهدد الثروة الحيوانية

كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن عمليات تحصين الماشية والطيور ضد الأمراض الوبائية حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة منذ بداية العام وحتى آخر أغسطس الماضى بمحافظات الجمهورية، عن تحصين 35 مليون طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور، وتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية بإجمالى 3 ملايين و290 ألف حيوان، وضد مرض حمى الوادى المتصدع بإجمالى 2 مليون و650 ألف رأس، وضد مرض طاعون المجترات 230 ألف و808 رأس ماشية وجدرى الأغنام، والماشية مليون و100 ألف رأس.

وقال الدكتور محمد عطية، رئيس الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة مستمرة فى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية طبقاً لشروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التى تتضمن احتواء أى من الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية، منها سحب عينات للتشخيص المعملى والحجر على المزرعة لمنع البيع أو الشراء والتحصين الحلقى لجميع الحيوانات فى دائرة نصف قطرها (2-5) كم فى حالة الأمراض التى تنتقل بالحشرات، والاستقصاء الوبائى لمعرفة مصدر البؤر المرضية، خاصةً مرض الحمى القلاعية، وكذلك المسار المتوقع انتشار المرض فيه.

وأضاف رئيس الطب الوقائى، أنه يتم حاليا عمل برامج إرشادية تباعاً لرفع الوعى فى المنطقة ككل ومخاطبة السلطات المحلية ومديريات الصحة، لتكثيف حملات رفع القمامة أولاً بأول، وكذلك رش المسطحات المائية لمنع تكاثر الحشرات لاحتواء أى من الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى أن الأجهزة البيطرية بالمحافظات تقوم بتوعية المواطنين بخطورة فيروس أنفلونزا الطيور وتطهير أماكن الإصابة والتخلص من الدواجن النافقة بشكل صحيح بدلًا من إلقائه فى الشوارع، وتنفيذ برنامج التحصين الدورى باللقاحات السيادية والدفع بفرق بيطرية بالقرى والنجوع ما يطلق عليها فرق "الكاهو" للسيطرة على أى بؤرة مصابة جديد وخاصةً فى التربية المنزلية.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تنفذ تعليمات اللجنة العليا لمكافحة أنفلونزا الطيور بوضع إجراءات سريعة للاستجابة للقضاء على أى بؤرة مصابة بمرض أنفلونزا الطيور، تتمثل فى الحجر البيطرى على المزرعة المصابة، والتخلص الآمن من الطيور المصابة والنافقة، وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتواصل مع الجمهور وأصحاب المزارع وإرشادهم إلى المرض، والتقصى حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلو مترات فى القرية المصابة لمدة 21 يوماً، لافتاً إلى أن التحصين ضد المرض مجاناً للطيور بالتربية المنزلية، وللقرى حول البؤرة المصابة حتى 9 كم، ولحضانات الطيور.

وأشار إلى استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية بالمحافظات من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية الرئيسية والتى تهدد الصحة العامة وقطعان الماشية، موضحا أن منظومة التحصين تستهدف حماية 5 ملايين رأس من الأبقار والجاموس و3 ملايين رأس أغنام وماعز و100 ألف رأس جمل من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية الرئيسية والتى تهدد الصحة العامة وقطعان الماشية ومنها "الحمى القلاعية ،وحمى الوادى المتصدع ، والجلد العقدى وطاعون المجترات".