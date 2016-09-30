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أخبار العراق.. معصوم والبارزانى يبحثان الاستعدادات لتحرير الموصل من داعش

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أخبار العراق.. معصوم والبارزانى يبحثان الاستعدادات لتحرير الموصل من داعش أخبار العراق.. معصوم والبارزانى يبحثان الاستعدادات لتحرير الموصل من داعش

>بغداد أ ش أ

اجتمع الرئيس العراقى فؤاد معصوم، فى قصر السلام ببغداد، مساء يوم الخميس، مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى، والوفد المرافق الذى يزور بغداد حاليا.. تلاه لقاء ثنائى بين معصوم والبارزانى بحثا خلالها المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستعدادات الجارية لتحرير الموصل من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى وملف النازحين وقانونى الانتخابات والنفط والغاز.

 

وأكد الجانبان ضرورة مواصلة الحوار والتطلع إلى أن تشهد المرحلة المقبلة المضى قدما نحو حل كافة العقبات التى تقف فى طريق استقرار العراق وتطوير النظام السياسى ضمن عراق اتحادى ديمقراطى مزدهر.

 

حضر الاجتماع الموسع نائب رئيس اقليم كردستان كوسرت رسول ورئيس المكتب السياسى فى الاتحاد الوطنى الكردستانى ملا بختيار وعضو المكتب السياسى فى الحزب الديمقراطى الكردستانى روز نورى شاويس والأمين العام للاتحاد الاسلامى الكردستانى صلاح الدين بهاء الدين، ورئيس الحزب الاشتراكى الكردستانى محمد حاج محمود ورئيس ديوان الرئاسة فى الاقليم فؤاد حسين.

 

وكانت الرئاسات العراقية اجتمعت الليلة الماضية ببغداد بحضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادى ورئيس مجلس النواب سليم الجبورى ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، وأكدوا أن الحرب على تنظيم داعش تحتل الأولوية ولابد من اسنادها وعدم وضع عراقيل أمام تحقيق النصر على عصابات داعش.


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