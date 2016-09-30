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نادى القضاة: محاولة اغتيال النائب العام المساعد خسيسة ولن تثنينا عن رسالتنا

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نادى القضاة: محاولة اغتيال النائب العام المساعد خسيسة ولن تثنينا عن رسالتنا نادى القضاة: محاولة اغتيال النائب العام المساعد خسيسة ولن تثنينا عن رسالتنا

>كتب إبراهيم قاسم

أدان نادى قضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بشدة الحادث الإرهابى الغاشم الذى تعرض له النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز، من محاولة الاغتيال الذى وقع إثر انفجار سيارة مفخخة قبل مرور موكبه إلى منزله بالتجمع الأول. 

 

وأكد النادى، فى بيان له، أن تلك الأفعال الخسيسة لن تثنى قضاة مصر ورجال النيابة العامة عن أداء رسالتهم السامية فى الدفاع عن حق المجتمع وارساء قواعد العدالة. 

 

وأوضح أن النادى فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الحادث وأن قضاة مصر على استعداد دائم للتضحية بأرواحهم فى سبيل أداء رسالتهم السامية وأنهم لا يخشون فى الحق لومة لائم، داعيا الله بحفظ مصر وقضاتها من كل سوء.

 

 


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