«مركز مكافحة الجريمة» يوصي بتنظيم وجود عوائل الوافدين في المجتمع

عقد مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ممثلاً في إدارة العلاقات العلمية ورشة عمل لمناقشة دراسة بعنوان "انعكاسات بقاء عوائل الوافدين بجانبهم على المجتمع" ونظمت بمقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

وهدفت الورشة التي أعدها مدير إدارة العلاقات العلمية د. ربيع طاحوس القحطاني، وسامي ملحم المليح، إلى تقديم المقترحات والتوصيات التي تساعد في تنظيم وجود عوائل الوافدين، وشارك فيها العديد من الأساتذة والباحثين، ومديري الإدارات بالمركز، وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات العلمية التي يؤمل أن تساهم في تنظيم وجود عوائل الوافدين بجانبهم.

وافتتح الورشة مدير مركز أبحاث مكافحة الجريمة د. ذعار بن نايف بن محيا، وبحضور ومشاركة العديد من القطاعات المعنية بموضوع الورشة، ممثلة في (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة الرياض، وإمارة المنطقة الشرقية، وإمارة منطقة المدينة المنورة، ووكالة الوزارة لشؤون الحقوق هيئة التحقيق والادعاء العام، المديرية العامة للمباحث، والأمن العام، ووكالة الوزارة للشؤون الأمنية، والإدارة العامة لشؤون الوافدين، والمديرية العامة للجوازات).